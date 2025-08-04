İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Patnos Belediyesi’ni Ziyaret Etti

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Ağrı'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Patnos Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarıyla kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ziyaret anısında Belediye Başkanı Taşkın, Bakan Yerlikaya'ya Türk Bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.

PATNOS BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Ağrı'ya çeşitli temaslar ve ziyaretler için gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karayoluyla gittiği Patnos'ta Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı tarafından karşılandı. AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci'yle Patnos Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. Patnos Belediye Başkanı Taşkın, ziyaret anısına Bakan Yerlikaya'ya Türk Bayrağı işlenmiş tablo hediye etti. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından karayoluyla Tutak ilçesine gitti.

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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