İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcı Borislav Sarafov ile düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık konularında iş birliği görüşmeleri yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı ve Başsavcı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bulunan Stoyanov ile Bulgaristan Başsavcıvekili Borislav Sarafov'un kendisini makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere bakanlıklar arası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını kaydetti.