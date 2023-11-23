İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı kapsamında Belçika'ya gitti ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı kapsamında gittiği Belçika'da Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı için Brüksel'deyiz. Brüksel'e Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldik" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika