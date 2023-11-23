İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı kapsamında Belçika'ya gitti ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı kapsamında gittiği Belçika'da Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı için Brüksel'deyiz. Brüksel'e Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldik" dedi.