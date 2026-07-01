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Bakan Çiftçi: "2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik"

Bakan Çiftçi: '2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini açıkladı. Bakan, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele stratejilerini ve uluslararası operasyonları anlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı. "Huzurun yüzyılı" hedefi doğrultusunda 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, özellikle "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin kararlılıkla korunmasına yönelik kapsamlı stratejileri katılımcılarla paylaşan Bakan Çiftçi, Bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini anlattı.

Mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutu ele alındı

Organize suç örgütleri ile mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarına değinen Bakan Çiftçi, "Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele", "Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler", "Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele" ve "Güncel Operasyonlar" başlıkları altında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine işaret eden Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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