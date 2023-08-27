İçişleri Bakanı Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Muğla ve Çanakkale İl JandarmaKomutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda;1'i yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan; 17'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ! DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"