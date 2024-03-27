İçişleri Bakan Yardımcısı Kırşehir'e ziyaret gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Bakan Yardımcısı Turan, Valiliği ziyaret etti, Vali Hüdayar Mete Buhara ile bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçen ve partililerine hitap eden Turan, "bakanlar siyaset yapıyor" eleştirileriyle ilgili, "Bu durumun tartışılması abes. Bir bakanlık ve çalışanları kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bu tartışılır. Siz bakanımıza üyesi olduğu mensubu olduğu partiye gitme, adaya oy isteme derseniz yanlış yapmış olursunuz. Siz altılı masalarınızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı diye konuştunuz?" dedi.

"Dünyada savaş var, Türkiye büyümeye devam ediyor"

Türkiye'nin dünyada olan savaş karşısında büyümeye devam ettiğini aktaran Turan, "Savunma sanayi değişime ve gelişmeye devam ediyor. Biz Türkiye'mizin bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen büyüyeceğinden endişemiz yok" diye konuştu. - KIRŞEHİR