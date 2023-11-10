İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Mafyavari yapılanmalara karşı mücadele ediyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, mafyavari yapılanmalara karşı büyük bir mücadele verdiklerini ve devletin dışında hiçbir otoritenin olmamasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, terörle mücadele, yasa dışı göçle mücadele ve gençleri uyuşturucudan kurtarma konularında da çaba gösterdiklerini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Toplumu rahatsız eden mafyavari yapılanmaların nasıl bir mücadeleyle karşılaştığını hepimiz görüyoruz. Ülkede yerelde, genelde, küçük ya da büyük, devletin dışında hiçbir otoritenin olmamasını sağlamak için büyük mesai harcıyoruz." dedi.

Turan, Serik ilçesindeki bir otelde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen Özel Güvenlik Eğitimleri Geliştirme ve Alan/Branş Eğitimleri Çalıştayı'nda, bakanlığın 600 bin çalışanı ile büyük bir aile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör başta olmak üzere ne kadar konusu varsa aşmak için büyük mesai harcadıklarını belirten Turan, son 5 ayda yapılan operasyonlarla önemli mesafeler aldıklarını ifade etti.

Son terörist yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Turan, "Toplumu rahatsız eden mafyavari yapılanmaların nasıl bir mücadeleyle karşılaştığını hepimiz görüyoruz. Ülkede yerelde, genelde, küçük ya da büyük, devletin dışında hiçbir otoritenin olmamasını sağlamak için büyük mesai harcıyoruz. 'Hiç kimse yasal olmayan bir ilişkide bulunamaz. Hiç kimse suçta kibirlenemez.' diyoruz." diye konuştu.

Turan, mafyavari yapıların, suçta kibirlenenlerin, "Devletten başka ben de varım." diyenlerin Türkiye'de asla yeri olmayacağının altını çizdi.

Aynı şekilde yasa dışı göçle de mücadele ettiklerine işaret eden Turan, "Ülkemiz göç güzergahında. Ülkemize yasal gelenler baş göz üstüne. Yasal olmayan girişlerle buraya gelenlere, kalanlara göz yummayacağız. 5 ayda 110 binden fazla yasal olmayan göçmen yakalandı. Bir o kadar da bizim yakalamamıza gerek kalmaksızın kendi imkanlarıyla ülkemizden ayrılanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Gençleri uyuşturucudan kurtarmak için de çaba gösterdiklerini vurgulayan Turan, her alanda Türkiye'nin huzuru için çalışmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Suçla mücadelede klasik yöntemlerin geride kaldığını aktaran Turan, "Artık suç işlenmeden suçu yok etmek talep ediliyor. Suç işlenmeden suçluyu durdurabilmek en kıymetlisi. Özel güvenlik de bu yüzden kıymetli. Suç işlenmeden suçun engellenmesini sağlayan bir mekanizma. Özel güvenlik çalışanımız 356 bini buldu. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek zorundayız. Emniyetin, jandarma teşkilatın kültürünü bilgisini aktarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı çalıştay, 12 Kasım'da sona erecek.