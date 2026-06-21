Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Uşak'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı için Uşak'a geldi. İl başkanlığında karşılanan Çelik, şeref defterini imzaladı ve Kızılcasöğüt Belde Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ali Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği İl Danışma Meclisi Toplantısı için Uşak'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Uşaklı Ali Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından organize edilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için Uşak'a geldi. Bakan Yardımcısı Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı binası önünde İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ve partililer tarafından karşılandı. Çelik, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'ndaki şeref defterini imzaladı. Partisinin il başkanlığındaki ziyaretin ardından Çelik, Kızılcasöğüt Belde Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi toplantısına katılmasının ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşına 3 dünya ve 2 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı

Yaşıtları ekran karşısından kalkmazken 15 yaşına neler sığdırdı neler
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı

Galatasaray yine çok büyük oynuyor
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Trump ve Meloni arasında G7 sonrası başlayan 'Popülarite' düellosu devam ediyor

Meloni-Trump düellosunda 2. round: Fotoğraf krizi büyüyor

Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler