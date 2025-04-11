İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Cizre'de Kırmızı Medrese'yi Ziyaret Etti

Şırnak'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Cizre ilçesindeki tarihi Kırmızı Medrese'de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Aktaş ve beraberindeki heyet, daha sonra kanaat önderi ve eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'i evinde ziyaret etti. Ardından Dağkapı Mahallesi'ndeki Kırmızı Medrese'de faaliyet gösteren Hayrat Vakfı'nı ziyaret edip vakıf yetkililerinden bilgi alan Aktaş, medresede din eğitimi alan kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle yakından ilgilenen Aktaş, Silopi'ye gitmek üzere Cizre'den ayrıldı. - ŞIRNAK