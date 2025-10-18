İbrahim Taşel'den KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hakkında Açıklama

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim gününde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Kararı izan sahibi, engin gönüllü Kıbrıs Türkleri verecektir. Her türlü görüş saygıya değerdir. Bu seçimde ve hiçbir platformda Kıbrıs Türkünün kazanımlarının seçim malzemesi yapılmaması gerekir" dedi.

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek seçime ilişkin açıklama yaptı. Taşel, seçimin ülke için en doğru kararla sonuçlanmasının en büyük dileği olduğunu ifade ederek, seçimde farklı görüşlerden adayların yarışmasının demokrasinin önemli bir zenginliği olduğunu vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanı Taşel halkın sağduyusuna olan güvenini dile getirerek, "Biz aktif siyasetin tamamen dışındayız. Kararı izan sahibi, engin gönüllü Kıbrıs Türkleri verecektir. Her türlü görüş saygıya değerdir. Bu seçimde ve hiçbir platformda Kıbrıs Türkünün kazanımlarının seçim malzemesi yapılmaması gerekir. Elbette ki son sözü Kıbrıs Türk halkı söyleyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"İki devletli çözüm konusunda tarihi imza atan vekilleri tebrik ediyorum"

Taşel, ülkenin kalıcı çıkarlarının "sen-ben kavgasının" üzerinde tutulacağına ve seçimlerin demokratik ortamdan kopmadan yapılacağına yürekten inandığını ifade etti. Taşel ayrıca, KKTC Meclisi'nin oy çokluğu ile aldığı tarihi karara olan desteğini de vurgulayarak, "İki devletli çözüm konusunda tarihi karara imza atan tüm milletvekillerini, Kıbrıs Türk halkının geleceği, özgürlüğü, bağımsızlığı ve varoluş mücadelesinde gösterdikleri kararlı tutum nedeniyle tebrik ediyorum" dedi. - LEFKOŞA