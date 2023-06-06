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İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı

Politika Haberleri

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, törenle görevi Hakan Fidan'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan devralmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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