İbrahim Aydemir: Millet İradesi Yalan ve İftira Siyasetine Galip Geldi

AK Parti 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aydemir, millet iradesinin yalan ve iftira siyasetine galip geldiğini belirtti ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Ak Parti 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Millet iradesi, yalan ve iftira siyasetine galip gelmiş, milletimizin destansı iradesi bir kez daha sandıkta tecelli etmiş, kazanan yüce Türk Milleti olmuştur. Türkiye Yüzyılı başlamış, büyük ve güçlü Türkiye'nin temeli atılmıştır. ' dedi.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendiren Aydemir, "Milli irade yatırım ve hizmet siyasetini kahır ekseriyetle onaylamış, boş vaatleri reddetmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda yürüme kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Karar nettir: Durmak yok, yola devam' vurgusunu paylaştı.

Türkiye Tek Yürek Halinde Erdoğan Dedi

Aydemir, Erzurum'da Dadaşlar, Elazığ'da Gakkoşlar, Aydın'da Efeler, Ankara'da Seymenler, Sivas'ta Yiğidolar, Karadeniz'de Reislerle Yüce milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla devam kararı vermiş, Türkiye 2023'ten 2071'e güçlü ve dualı bir sefer başlatmıştır.' kaydını düştü.

Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet İmanı

Açıklamasında Dadaşlara teşekkür eden Aydemir, 'Erzurum yine tarihi bir duruş ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek sunmuş, dadaşlık ruhu bir kerre daha tezahür etmiş, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanı küresel idrake yeniden ve silinmez bir şekilde belletilmiştir.' dedi. - ERZURUM