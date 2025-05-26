İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı ve Kameraların Kullanımı Üzerine Açıklamalar

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı ve Kameraların Kullanımı Üzerine Açıklamalar
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, toplantılarda kameraların kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, bazı toplantıların mahremiyet gerektirdiği için kameraların kapatılmadığını ifade etti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin arasında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın bazı görüşmelerde kameraların kapatılıp bazılarında kapatılmadığı yönündeki soruya " İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir"diye yanıt verdiği öğrenildi.

Mustafa Akın, İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki otelde yapılan bazı görüşmelerde kameraların kapatılması, bazı görüşmelerde ise kapatılmaması ile ilgili soru yöneltildi. Akın ifadesinde "Kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir. Daha önceki soruda izah ettiğim üzere, toplantılara katılan kişilerle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim. Kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." yanıtını verdi.

'KAMERALARIN KAPATILMASININ KARARINI EKİP OLARAK ALDIK'

İmamoğlu'nun toplantı yaptığı bir tarihte kameralara neden bant çekildiği yönündeki soruya ise Akın "Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel'de ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı, bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık" diye yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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