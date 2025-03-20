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İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

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İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sağlık kontrolünden geçirildi.

MURAT ONGUN VE MURAT ÇALIK DA ARALARINDA

Aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu isimlerin sağlık kontrolü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda yapıldı.

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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