İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, DİAYDER davasında beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, DİAYDER'e yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Özden ATİK / İSTANBUL, DİN Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.