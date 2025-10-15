İBB Meclisi'nden Gazze'ye İnsani Yardım Kararı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Gazze 'ye yapılacak insani yardım ile İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları görüşülüp her iki maddede oybirliği ile kabul edildi. Filistin Gazze'ye yapılacak insani yardım maddesinin kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan İBB ve Kadıköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, "Bu yardımlar mazlumun yanında zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir. İstanbul'un vicdanı Gazze'ye uzanan bu yardım eliyle bir kez daha dünyaya örnek olacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 9'uncu seçim dönemi 2'nci Toplantı Yılı Ekim Ayı 2'nci Birleşimi Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saat 14.30'da başlayan toplantıda MHP Grubu adına İstanbul'da ulaşım hakkında soru önergeleri verildi. Öte yandan Gazze'ye yapılacak insani yardım ve İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları görüşülüp oylandı. Maddeler oybirliği ile kabul edildi.

'BU YARDIMLAR MAZLUMUN YANINDA ZULMÜN KARŞISINDA DURAN BİR ANLAYIŞIN GÖSTERGESİDİR'

Filistin Gazze'ye Yapılacak İnsani Yardım maddesinin kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan İBB ve Kadıköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, "Gazze'de aylardır yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğinde derin yaralar açmakta. Açlık, susuzluk, barınma ve sağlık gibi en temel insani ihtiyaçlara erişemeyen binlerce sivil dünyanın gözü önünde hayatta kalma mücadelesi veriyor. CHP grubu olarak insani yardımı, siyaset üstü bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bugün olduğu gibi diğer grupların da desteğiyle, oy birliğiyle hazır çorba, konserve, meyve suyu, su, helva, bisküvi gibi dayanıklı besinler, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, şampuan, deterjanlar, sıvı sabun gibi temizlik ve hijyen malzemeleri, anne ve bebek setleri, farklı aylar için bebek mamaları, bebek ve hasta bezi, kıyafet ve battaniye gibi onlarca farklı kategoride insani yardım İBB desteği ile Gazze'ye gönderim sağlanmıştı. Bu yardımlar hiçbir politik çıkar gözetmeden sadece insan olmanın gereği olarak yapılmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un gönüllerince istediği Gazze halkının yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda meclisteki diğer grupların da desteğine teşekkür ediyor. Bu rapor bağlamındaki yardımların en hızlı ve etkin biçimde ulaşmasına sağlanacağına inanıyoruz. Bugün burada alınacak oy birliği kararı, yalnızca bir meclis kararı değil, insanlığın onuruna sahip çıkmanın barış ve dayanışma çağrısının ifadesi olmuştur. Bu yardımlar mazlumun yanında zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir. İstanbul'un vicdanı Gazze'ye uzanan bu yardım eliyle bir kez daha dünyaya örnek olacaktır. Gazze halkının ve dünyadaki tüm coğrafyalarda yaşanan zulümlerin, insanlık suçlarının bir an önce sona ermesin diliyor. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.