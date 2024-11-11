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İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında CHP ve AK Partililer arasında kavga çıktı. Kavgada, parti üyeleri birbirine yumruklarla saldırdı, su şişeleri havada uçuştu.

İBB Meclisi'ndeki kavga AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiğini iddia etmesiyle başladı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

İBB Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu.

AK PARTİ SIRALARINDAN SESLER YÜKSELDİ

Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi. AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.

MECLİSTE YUMRUKLAR KONUŞTU, SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli İhsan Muradoğlu:

Bunlar da demokrasi bu kadar o hareketleri kendilerine yapsalar acaba ne olur demokrasi elden gitti diye anırırlar

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Haber YorumlarıNeziha Kondak:

Bırakın birbirinizi yemeyi birlik olup çözüm üretin

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Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Bunlar iyi örnek oluyor topluma. Ülke başsız kalmış. 1 tane temiz siyasetci kalmadımı bu memleketde. Çıkarları menfeatleri dogrultusunda yol almış gidiyor.Halk ayaga kalkmadığı sürece meydan boş kalır.

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