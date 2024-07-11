İBB Meclisi'nde AK Parti ve CHP Arasında Tartışma Çıktı

İBB Meclisi Temmuz ayı 3'üncü oturumunda, AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma çıktı. Meclis 1'inci Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile CHP Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan arasındaki polemiğe müdahale ederek "Siz bana müsaade edin, ben ona haddini bildiririm" dedi. Aslan'ın bu sözlerine AK Parti Grubu tepki gösterdi. Mecliste, kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika