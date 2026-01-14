İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor
İBB'nin memurlara yaklaşık 10 yıldır ödediği belirtilen 10 bin TL'lik bayram ikramiyesini "yasal değil" ve "kasada para yok" gerekçeleriyle kaldırdığı öne sürüldü. İddiaya göre memurlar kararı perşembe günü 12.30'da Aksaray Metro'da yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memurlara yaklaşık 10 yıldır ödenen 10 bin liralık bayram ikramiyesini kaldırdı.
- İBB memurları, ikramiye kararını protesto etmek için perşembe günü Aksaray metro durağında saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.
- Yılbaşından bu yana İBB'de parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işe alındığı iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyede görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır ödendiği belirtilen 10 bin liralık bayram ikramiyesini kaldırma kararı aldığı öne sürüldü. Karara yönelik tepkilerin ardından, uygulamanın sona erdirilmesine "yasal değil" ve "kasada para yok" gerekçelerinin gösterildiği belirtildi.
MEMURLAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR
İddiaya göre İBB'de görevli memurlar, ikramiye kararını protesto etmek amacıyla perşembe günü Aksaray metro durağında saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.
"700 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI" İDDİASI DA GÜNDEMDE
Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar devam ederken yılbaşından bu yana belediyede parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işe alındığı iddiası da gündeme geldi.