Özgür Özel'e bir soruşturma daha
İBB davasının mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı.
DURUŞMA SONRASI ÖZEL'DEN SERT ÇIKIŞ
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen İBB davasının ilk duruşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, mahkeme heyetine yönelik sert ifadeler kullandı.
BAŞSAVCILIK SERT SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma sonrası Özel'in açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı.