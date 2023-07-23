İBB başkanlığına adaylığını açıklayan Bülent Kerimoğlu'nun özel fotoğrafı sızdırıldı

CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olduğunu açıkladığı belirtildi. Kerimoğlu'nun bu açıklaması sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf karesi dolaşıma sokuldu.

CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 4 saat 10 dakika süren toplantıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu "Ben İBB Başkanlığı'na adayım, adaylığımı buradan açıklamak istiyorum" dedi Kerimoğlu'nun açıklamasının ardından sosyal medyada bir fotoğrafı dolaşıma sokuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak Gazeteci Barış Yarkadaş Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yarkadaş'ın anlatıma göre Bülent Kerimoğlu Kılıçdaroğlu'na dönüp "İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım" ifadelerini kullandı.

Başkan'ın adaylığını açıklamasının öğrenilmesinin ardından sosyal medyada başkanın bir fotoğrafı dolaşıma sokuldu.

İşte dolaşıma sokulan o fotoğraf karesi;