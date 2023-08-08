İBB Başkanı İmamoğlu Tunceli'de Konukevinin Açılışına Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yapılan konukevinin açılışına katıldı ve inanç merkezlerini ziyaret etti. İmamoğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Tunceli'nin gelişmesini ve köyden kentlere yaşanan göçün önlenmesini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaptırılan konukevinin açılışına katıldı ve inanç merkezlerini ziyaret etti.

Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, beraberindeki partililerle Nazımiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından karşılanan İmamoğlu, yöre sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babasının adının verildiği "Yemuş ve Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi"nin açılış programına katıldı.

İmamoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanları ve gelenekleriyle çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İmamoğlu, "Toplumu ayrıştırmanın belki de en zor olduğu topraklarda yaşayan milletiz. Ama ne yazık ki dönem dönem milletimizi ayrıştırmayı kendine gelenek edinmiş insanların bazen kurbanı oluyoruz. Buna asla müsaade etmememiz lazım." dedi.

İmamoğlu, köyden kentlere yaşanan göçlere de değinerek, şöyle konuştu:

"Bunun en derin sıkıntısını yaşayan illerden birisi de Tunceli. İsteriz ve dileriz ki buralarda istihdam büyüsün, iş yapma imkanı artsın, turizm, tarım, doğayı koruyan bir gelişme modeli burada olsun. Cennet köşesi bir yöre olan Tunceli'nin, ilçeleriyle beraber ayağa kalktığı bir Türkiye var edelim. Dileğimiz bu. Yoksa memleketimizin her köşesi boşalır da sadece İstanbul'a veya o tür yerlere yığılırsak, gerçekten memleketin bir anlamı kalmaz. O bakımdan bu tür adımları destekliyoruz."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kırmızıçiçek, İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik Beratı" verdi.

Konukevinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, ilçedeki Düzgün Baba Dergahı ile Pülümür ilçesindeki bazı inanç merkezlerini ziyaret edip kentten ayrıldı.