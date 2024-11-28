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Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Partizanlık" çıkışında bulunan İmamoğlu "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul kreşini ziyaretinde Türkiye gündemini günlerdir meşgul eden kreş tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"OKUL YAPTIM AÇILIŞINI YAPAMAZSIN DEDİLER"

Kendisine uzatılan mikrofonlara dikkat çeken bir "Partizanlık" çıkışında bulunan İmamoğlu "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN'E DE YANIT VERDİ

İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" sözlerine de yanıt verdi.

"BENCE ONLAR NE YAZDIKLARINI ANLAYAMIYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bizi yazılan yazıyla ilgili 'anlayamadılar, anlamazlıktan geliyorlar' neyse hakaret cümleleri de kurdular ama onlara girmeyeceğim. O bölümü ifade ederken ben şunu söyleyeyim, bence onlar ne yazdıklarını anlayamıyorlar. Çünkü niyet başka, yazı başka" dedi.

Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
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Herkes boynundaki izi konuşuyor
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Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
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Yorumlar (82)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Ülkemizin Cumhur ittifakı denen yapıdan derhal kurtulması gerek. Yoksa sonumuz vahim.

Yorum Beğen296
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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

İmamoğlu seni sevmem ama dediklerine katılıyorum haklısın

Yorum Beğen288
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Ne kadar büyük hizmetler yapmış yahu .Hayret-i şayan olmamak elde değil.

Yorum Beğen331
Yorum Beğenme244
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Sus ego pardon eko

Yorum Beğen317
Yorum Beğenme237
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Haber YorumlarıAbdurrazak karahan:

Yalaaaannn yalaaaannn yallllaaaaaannnnnn

Yorum Beğen327
Yorum Beğenme195
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

:) felaket bi oyuncu hahhahaah :))

Yorum Beğen319
Yorum Beğenme175
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Haber Yorumlarıumut mergen:

Ak trooller parayi peşin almis burdalar

Yorum Beğen215
Yorum Beğenme261
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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Devlet Kurumları cami yapmaz.Vatandas yapar. Laik devlete göre bu suçtur.

Yorum Beğen274
Yorum Beğenme147
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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Cumhur ittifakının şirazesi kaymış, her yerden muhalefete saldırıyorlar. tabi kolay değil, muhalefet bir seçimle iktidara ortak oldu adeta. hazm etmeleri biraz zaman alacak.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme247
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Haber YorumlarıShef :

Şimdi bu adamı CB. olarak düşününce mideme kramp giriyor. Yavaş’ı da desteklemiyor ama en azında kramp falan yok. Uzun süreli CB. Desteklemiyorum ama İmamoğlu’nda da hiç ama hiç CB. ilk bir hamur yok. Çözüm odaklı bir insan değil gördüğüm kadarıyla.

Yorum Beğen220
Yorum Beğenme125
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