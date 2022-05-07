İBB Başkanı İmamoğlu'ndan tartışmalı Nagehan Alçı fotoğrafına yanıt: Vız gelir tırıs gider
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine Nagehan Alçı'nın da katılması tartışma yarattı. Konuyla ilgili önceki gece açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi. İmamoğlu'nun sözleri tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, Akif Beki ve Ertuğrul Özkök ile otobüste fotoğraf veren İmamoğlu özellikle kendi destekçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı, "Bu tartışmalar 200-300 kişi içerisinde dönüyor, umursamıyoruz" sözleri de sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Ongun'un sözlerini eleştiren paylaşımlarda bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu fotoğraf tartışmalarıyla ilgili ilk yaptığı "Bir dahaki sefere Abdulkadir Selvi'yi ziyaret edeceğim" açıklamasının ardından katıldığı Deniz Gezmiş Anması'nda da konuya değindi.
İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir.
Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil."