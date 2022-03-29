İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast ihbarı soruşturmasında yeni gelişme: Can güvenliği sağlanmalı - Haberler

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İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast ihbarı soruşturmasında yeni gelişme: Can güvenliği sağlanmalı

ANKA - Politika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ihbar mektubunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın ardından İstanbul Valiliği'ne talep yazısı gönderdi. Yazıda, "Müştekinin can güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur" ifadelerine yer verildi.

Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım, cezaevinden yazdığı bir mektupta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında bulundu. İhbar mektubunun İbb'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Osman Polat, ihbar mektubu ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suikast ihbarıyla ilgili soruşturma başlattı.

"CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği'nden de İmamoğlu için güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. ANKA'nın haberine göre; Başsavcılık tarafından Valiliğe gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere müşteki Ekrem İmamoğlu, vekil Avukat Kemal Polat tarafından sunulan kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları iddiasıyla ilgili 24/03/2022 tarihli şikâyet dilekçesi üzerinden soruşturma başlatılmış olup, müştekinin can güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur."

İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast olayında yeni gelişme: Can güvenliği sağlanmalı

NELER YAŞANMIŞTI?

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermiş ve İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Kemal Osman Polat, müvekkili İmamoğlu için daha önce de bu yönde ihbarlar geldiğini ve dilekçe ile savcılığa başvurularak iddiaların araştırılarak, can güvenliğinin sağlanması hususunda tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

ANKA / Politika

Ekrem İmamoğlu, İBB, Politika, Güncel, Haberler

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