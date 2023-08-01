Üye Girişi
Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP ve SHP liderleriyle buluştu

Politika Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı  Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraf İBB Haber hesabından paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title