İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullandı: Her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'yla birlikte oyunu kullandı. İmamoğlu, "Sandıklara atılan her oyun tek tek, ahlaklı bir şekilde sayılıp, sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, bir akşam diliyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'yla birlikte oyunu kullandı. İmamoğlu, "Sandıklara atılan her oyun tek tek, ahlaklı bir şekilde sayılıp, sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, bir akşam diliyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Henüz oy vermek için yaşı tutmayan Semih İmamoğlu da anne-babası ve ağabeyine eşlik etti. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu ailesi, 2224 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İmamoğlu, daha sonra oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"BİRBİRİMİZİ ANLADIĞIMIZ, SEVDİĞİMİZ BİR TOPLUM OLMAMIZ LAZIM: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi'nde oyumuzu kullandık memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve ikinci yüzyılın başlangıç yılında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız için, özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen ve onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya, iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var. En çok buna ihtiyaç var. Bunu başarabileceğimiz, birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız, gerçekten ön yargısız, insan olduğumuz için, vatandaş olduğumuz için, komşu olduğumuz için, hemşeri olduğumuz için, birbirimizi anladığımız, sevdiğimiz bir toplum olmamız lazım bunu başarmamız lazım. Bu seçim bence en çok bu işe yarayacak.

BU SEÇİMİN SONUÇLARININ GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİYİ YURDUMUZA GETİRMESİNİ DİLİYORUM: Bu seçimin sonuçlarının, güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini diliyorum. Milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olması noktasındaki gerçeklikle buluştuğu bir seçim olmasını diliyorum. Çok şey dileyebilirim kalbimde ve içimde çok şey var ama bu bir seçim günü özellikle görev alan herkese minnet duyuyorum teşekkür ediyorum. Bugün emniyet güçlerimizden, sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından, il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Hiçbir zeval gelmeden, hiçbir sıkıntı gelmeden, kimsenin kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün akşam diliyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN: Anneler Günü kutlu olsun. Sabah, kızımız yanımızda yok, üç evladımla birlikte Dilek'in Anneler Günü'nü kutladık. Birazdan annemin yanına gidip onun da anneler gününü kutlayacağım. Sonra birkaç kontrolümüzü yapacağız Sandığın güvenliğiyle ilgili. Sonra da Ankara'ya geçip inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanımızın yanında birlikte seçim sürecini izleyeceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz."