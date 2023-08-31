İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının açılış töreninde adaylık sorusuna cevap verdi. İmamoğlu, aday olduğunu ifade etti ancak adaylık için koşulların olduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna cevap: "Adayım demek hadsizlik olur"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Alibeyköy- Eminönü tramvay hattının açılış törenine katıldı. İmamoğlu, gazetecilerin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili sorusu üzerine, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayım demek hadsizlik olur" dedi.

2016 yılında temeli atılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bugün düzenlenen 'Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Törenine' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Tören sonrası İmamoğlu, Feshane durağına kadar tramvaya binerek vatandaşlar ile birlikte yolculuk yaptı.

Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, gazetecilerin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili sorusuna, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var vesaire. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, onlar zaman içinde konuşulur" şeklinde cevap verdi.