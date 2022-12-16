İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz telefon! Kimlerin aradığını bizzat açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de gerçekleşen Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'nden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BENİ ARAYAN AK PARTİLİ VE MHP'Lİ SİYASETÇİLER VAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:"Niçin fikirlerini söylemiyorlar? Yani kesinleşmemiş de olsa madem onları yaralayan bir tarafı var niçin bir yorum yapmıyorlar. Yapan cesur insanlar var. Ben buradan teşekkür ediyorum. Her iki siyasi partinin içerisinden beni arayan ve hani üzüntülerini bildiren hem AK Partili hem MHP'li siyasetçiler de var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hangi Sebeple Yargılanıyor?

"HAK ETMİŞ MİYİZ ETMEMİŞ MİYİZ BUNU SORGULASINLAR"

Geçmişte çok önemli mevkilerde görev yapmış insanlar var basına ve sosyal medyalarına açıklama yapan. Bu lafı edeceklerine yetkili kurullarından ne düşündüklerini de söylesinler. Mesela hak etmiş miyiz? Hak etmemiş miyiz bu cezayı alırken? Merak ediyorum ben onlara bu soruyu sorayım. Ona bir cevap versinler. Ondan sonra ben de bu yorumlarına cevap veririm."