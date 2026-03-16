İBB'nin '50 Milyon Litre Halk Süt Dağıtımı Tanıtım Programı' yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "50 Milyon Litre Halk Süt Dağıtımı Tanıtım Programı" Silivri'de gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB'nin Silivri Dayanışma Merkezi'ndeki çadırda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 50 milyon litre sütün ortalama 40 liralık bir fiyatla 2 milyar lira değerinde olduğunu söyledi.

Günaydın, proje kapsamında İstanbul'da süt toplayabilecekleri köylüleri ve üreticileri bulduklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yem fabrikasında da yem ürettiklerini dile getirerek, "Sonra o yemi üretici arkadaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Sonra üretilen sütü kimyasal değerlerine de bakarak piyasa fiyatının üzerinde satın aldık. İstanbul gibi büyük bir metropolde pastörize süt dağıtmanın riskleri vardı. Dolayısıyla o sütleri UHT yaptırdık, Tetra Pak kutularda kutuladık. Bugün 350 bininci çocuğumuza ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

Günaydın, sütlerin ailelere ulaştırılması için araçların kiralandığını belirterek, ekiplerin İstanbul'un en yoksul mahallelerindeki çocuklara sütleri teslim ettiğini kaydetti.

"1 milyon İstanbulluya destek oluyoruz"

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise 50 milyon litre sütü çocuklara ulaştırdıklarını dile getirdi.

Aslan, bu miktar sütün yaklaşık 5 bin tıra sığabileceğini aktararak, "Tüm sosyal desteklerimizin yanı sıra 50 milyon litre sütle 350 bin çocuğumuza ulaşıyoruz. Aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon İstanbulluya destek oluyoruz." dedi.

İBB ile ilçe belediyelerinin çocuklara beslenme, okullarda ücretsiz sebille su, kantin, kıyafet ve kırtasiye desteği verdiklerini vurgulayarak Aslan, çocukların daha fazla mutlu olması için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından belirlenen iki aileye 50 milyonuncu litre süt takdim edildi.