İBB'nin "50 Milyon Litre Halk Süt Dağıtımı Tanıtım Programı" yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon litre süt dağıtımını başlatarak 350 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Proje, yoksul ailelere destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "50 Milyon Litre Halk Süt Dağıtımı Tanıtım Programı" Silivri'de gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB'nin Silivri Dayanışma Merkezi'ndeki çadırda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 50 milyon litre sütün ortalama 40 liralık bir fiyatla 2 milyar lira değerinde olduğunu söyledi.

Günaydın, proje kapsamında İstanbul'da süt toplayabilecekleri köylüleri ve üreticileri bulduklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yem fabrikasında da yem ürettiklerini dile getirerek, "Sonra o yemi üretici arkadaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Sonra üretilen sütü kimyasal değerlerine de bakarak piyasa fiyatının üzerinde satın aldık. İstanbul gibi büyük bir metropolde pastörize süt dağıtmanın riskleri vardı. Dolayısıyla o sütleri UHT yaptırdık, Tetra Pak kutularda kutuladık. Bugün 350 bininci çocuğumuza ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

Günaydın, sütlerin ailelere ulaştırılması için araçların kiralandığını belirterek, ekiplerin İstanbul'un en yoksul mahallelerindeki çocuklara sütleri teslim ettiğini kaydetti.

"1 milyon İstanbulluya destek oluyoruz"

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise 50 milyon litre sütü çocuklara ulaştırdıklarını dile getirdi.

Aslan, bu miktar sütün yaklaşık 5 bin tıra sığabileceğini aktararak, "Tüm sosyal desteklerimizin yanı sıra 50 milyon litre sütle 350 bin çocuğumuza ulaşıyoruz. Aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon İstanbulluya destek oluyoruz." dedi.

İBB ile ilçe belediyelerinin çocuklara beslenme, okullarda ücretsiz sebille su, kantin, kıyafet ve kırtasiye desteği verdiklerini vurgulayarak Aslan, çocukların daha fazla mutlu olması için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından belirlenen iki aileye 50 milyonuncu litre süt takdim edildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Gençlerin bulunduğu otomobilden sadece demir yığını kaldı