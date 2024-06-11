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İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeden 40 gün sonra yeniden bir araya gelecek iki liderin yeni anayasa ve ekonomik gelişmeleri değerlendireceği öğrenilirken, görüşme öncesi protokol kuralları kapsamında Erdoğan'ın oturacağı koltuğun arkasına Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bayrak yerleştirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı iadeiziyaret için 18 yıl aranın ardından CHP'de olacak. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddelerinin yeni anayasa ve ekonomide yaşanan gelişmelerin olması bekleniyor.

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki ilk buluşma 2 Mayıs tarihinde Ak Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmiş ve bir saat 35 dakika sürmüştü. Bu kez adres CHP Genel Merkezi.

PROTOKOL KURALLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Özel'in Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi, geçen hafta 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Genel Sekreterliği görevini yapmış Kemal Nerhozoğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. O görüşmede de Özel'in, protokol kurallarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, bu kritik görüşme öncesi Özel'in makamında büyük bir değişiklik yapılmadı. Sadece genel başkanın oturduğu koltuğun bir benzeri konuldu.

İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor

İADEİZİYARETTE İLK GÖRÜŞMEDEKİ İSİMLER BULUNACAK

Erdoğan'ın oturacağı koltuğun arkasına Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bayrak yerleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı protokol ekibinden yetkililerin de CHP Genel Merkezi'ne gelerek hazırlıkları yerinde gördüğü öğrenildi. İadeiziyarette ilk görüşmedeki isimler bulunacak. Erdoğan'ın yanında Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan olacak. İki ismin, ilk görüşmede de olduğu gibi konuşmaların kayda geçmesi adına not tutmaları bekleniyor.

YENİ ANAYASA VE EKONOMİK GELİŞMELER GÜNDEMDE OLACAK

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel'in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor. Özel görüşme öncesinde PM ve MYK'yı da toplayarak gündeme ilişkin son değerlendirmeleri parti yönetimiyle yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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