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Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu

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Dün akşam saatlerinde Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen'in bir hafta önce Ovacık Kaymakamlığı'na atandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Başkanvekili olarak atandığı belirtildi.

7 GÜNDE HEM KAYMAKAM HEM KAYYUM OLDU

Olayın yankıları sürerken Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen'in 2 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı'na atandığı, 18 Kasım'da ise resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan yapılan atamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kaymakamlık mülakatı Türkiye'deki en zor mülakattır ve ciddi anlamda torpilli olanlar kaymakam yapılır.. bu da onlardan biri..

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Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Bu yeni görevde asaleti tasdik olmamiş bir kiyafeyetsiz memur .

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Yani çift maaş alacak. Allah vergisi işte...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Tam bir hırsız tipi var

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Gaspçıda oldu onu unutmuşsunuz

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Haber YorumlarıTekinalp:

Helal olsun değerli kaymakamıma bravo bir savcılara ve hakimlere ikincisi ise kaymakamlara sempatim var

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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

ripe bakınsana 100 % torpil gör arkasında kimler var kimin kuklası

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

atanamayan ogretmenler yillarca birsey olamiyor... adam 1 haftada 2 sey olmus...

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