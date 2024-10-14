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Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili tartışma yaratan sözlerine bir tepki de AK Parti kurucusu ve eski Bakan Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik "Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra çark" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önceki gün Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili söylediği "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ AMA TEPKİ DİNMEDİ

Kurtulmuş dün akşam yaptığı yeni açıklamada "İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir" dese de kendisine yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

"AYAR VERİLDİ, SONRA ÇARK"

Tartışmaya dahil olan AK Parti Kurucusu ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı; "TBMM, hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK."

Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması açan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş konuşmasında, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Hüseyin Çelik AK Parti Politika Güncel Sözler

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Yorumlar (14)

Zohan Coharyan:

Hüseyin Çelik doğruyu söylemiş.

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Nurettin Şimşek:

Fetonun adamı h çelik ortalığı karistirmak için elinden geleni yapar.Mantik onlarda çalışmaz.Numan bey doğru söylüyor

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Servet BÖLÜK:

Lazı, kürdü, çerkezi ve bunun gibi bir çok insanımızı bir çatı altında toparlayan Türk kelimesinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Amacınız ne?!!

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Mahmut Çevik:

Siz iyice devletin bekasını sıkıntıya sokmaya başladınız Allah sonumuzu hayır eylesin

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6
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Masuk Cetin:

Tenekeden ses çıkmış. Seninde bakanlığını gördük...

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yanıtYanıtla
Hüseyin Kabul:

Kediside dyp den ak partiye yamanmıştı, kuyruk acısı biliniyor.

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Ferhad Topbaş:

çok doğru demiş Numan kurtulmuş bence en son konuşacak kişi partide

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Arif İnanç:

Biliyormusunuz? Bizim artık kuyulardan taş çıkartmaya mecalimiz kalmadı. Lütfen gündemimiz için sürekli birşeyler atmayınız kuyuya. Siz farkında değilsiniz bunu görüyoruz. Millet geçim derdinde. En çok gücüme giden sey; 13bin maaş verip de 15 bin ve üzerinde kira ödeyen emeklinin nasıl gecinebilecegini düşünemeyen EKONOMİ ekibinin bizi tek haneli enflasyon için, PARA YOKSA HARCAMA YOK, HARCAMA YOKSA ENFLASYON YOK! mu diyor acaba.Bismillah haftaya başladık çok şükür. Bakalım gündemlerimize

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Ali Tokgönül:

Vah caaanıım Numan ! Sen nasıl büyüklerine sormadan söz söylersin ! Sen nasıl bir kişiye , ( bakın bir kişi diyorum ) sormadan fikir beyan edersin ? Seni böyle ham yaparlar . İşte böyle fırça yersin ama yerinden bir santim oynamazsın. .

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birol atess:

ummadik tas bas yarmaya devam ediyor

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2
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