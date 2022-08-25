Gülşen'in tutuklanmasına bir yorum da Hüseyin Baş'tan geldi: Mahkeme hukuku katletti

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında bir yorum da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Baş, "Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

"MAHKEMENİN YAPTIĞI DAHA BÜYÜK BİR SUÇ"

Gülşen'in yaptığının suç olduğunu kabul eden Baş, ancak mahkemenin verdiği kararı Gülşen'in yaptığından daha büyük bir suç olarak niteledi.

Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti"