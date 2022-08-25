Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen'in tutuklanmasına bir yorum da Hüseyin Baş'tan geldi: Mahkeme hukuku katletti

Politika Haberleri

Gülşen'in tutuklanmasına bir yorum da Hüseyin Baş'tan geldi: Mahkeme hukuku katletti

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında bir yorum da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Baş, "Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

"MAHKEMENİN YAPTIĞI DAHA BÜYÜK BİR SUÇ"

Gülşen'in yaptığının suç olduğunu kabul eden Baş, ancak mahkemenin verdiği kararı Gülşen'in yaptığından daha büyük bir suç olarak niteledi.

Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti"

Gülşen'in tutuklanmasına bir yorum da Hüseyin Baş'tan geldi: Mahkeme hukuku katletti

Kaynak: ANKA / Politika

Türkiye Partisi Hüseyin Baş Gülşen Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title