Hülya Koçyiğit, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na katıldı
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AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın düzenlediği Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı.
Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'na sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı.
Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca 1 Kasım'da başlayan 'Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın 'Kültür-Miras & Gelenek-Gelecek' oturumuna sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika