TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: 'Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet iradesiyle, alınan tedbirlerle Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu gerçekleşecek. Allah'ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Bingöl'de, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Akar, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüşerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar'a, ziyaretlerinde milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata da eşlik etti.

'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ'

Akar, daha sonra Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'ni (BİŞHAK) ziyaret etti. Burada konuşan Akar, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, "Terörsüz bir Türkiye için azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle her şeyimiz var. Bu mücadele sonuçlanacak ve ülkemiz, milletimiz, hepimiz 86 milyon vatandaş çok daha güvenli, huzurlu ve refah içinde bir yaşam süreceğiz. Bu başarının temelinde en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bir yanda Mehmetçik, diğer yanda jandarmamız, polisimiz; omuz omuza çarpışan korucularımız ve onların fedakar aileleri. Hepsi bu vatan için, bu toprak, bu bayrak için büyük mücadeleler verdiler. Şehit oldular, gazi oldular. Hepsini rahmetle, saygıyla, şükranla anıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. ve inşallah hiçbirinin emeği boşa gitmedi, gitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet iradesiyle, alınan tedbirlerle Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu gerçekleşecek. Allah'ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla. Bu uğurda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

'ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAK BİR YASAL DÜZENLEME HAZIRLIYORUZ'

Şehit ve gazi aileleriyle ilgili yasal bir düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade eden Akar, "Bizler, 86 milyon vatandaş olarak hiçbir ayrım yapmadan tek yürek, tek bilek halinde büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İnşallah millet olarak layık olduğumuz yere geleceğiz. Sorunlarımızı çözecek, sıkıntılarımızı aşacak, çok daha rahat, güvenli ve müreffeh bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Bu asil millet buna layıktır. Herkes provokasyonlara, dezenformasyona karşı uyanık olmalıdır. Biz biriz, beraberiz. Fitneye, bölücülüğe asla fırsat vermeyeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Şafisiyle biz tek yürek, tek yumruğuz. Biz bir milletiz. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Ankara hepimizin başkentidir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimizin şehit aileleri, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla ilgili çok açık kanunları vardır. Milli Savunma Komisyonu olarak bu konuda yoğun bir çalışma içindeyiz. Komisyon üyemiz Fevzi Bey ve zaman zaman katkı sunan Zeki Bey ile birlikte, şehit ve gazi ailelerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak bir yasal düzenleme hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışma tamamlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehit ve gazi ailelerine olan sevgisini, ilgisini ve şefkatini çok daha net bir şekilde gösterecektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,