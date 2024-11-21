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Hulusi Akar: İsrail bize kocaman bir tehdit

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin yaklaşık 2 senedir konuşulduğunu söyledi. Akar "İsrail bize tehdit mi, değil mi? Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca bir Türkiye devleti, 85 milyon vatandaşın hayatını şansa bırakır mı?" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Akar, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin yaklaşık 2 senedir konuşulduğunu belirtti.

"TÜRKİYE DEVLETİ, VATANDAŞIN HAYATINI ŞANSA BIRAKIR MI?"

"Bir şehrin tepesinden baktığınız zaman şehrin bütün panoramasını görürsünüz. Fakat Ulus'a girdiğiniz zaman sadece orayı görürsünüz. O yüzden, mümkün olduğu kadar tepeden bakmak lazım." diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Tepeden baktığımızda savaş 3 bölümden meydana geliyor. Bir hazırlık safhası var, bir icraat safhası var, bir de savaş sonrası yaraların sarılması var. Şimdi bu dönemde, geldiğimiz çağdaki araçların gelişmiş olmasından dolayı ilişkilerin son derece kompres hale gelmesinden dolayı durum zorlaşıyor. Amerika'yla Çin savaşsın, hadi. Peki otomobil sanayi ne yapacak, bilgisayar sanayisi ne yapacak, elektronik sanayi ne yapacak, kimya sanayi ne yapacak, ticaret, bankalar ne yapacak, finans ne olacak? Yani bunların hepsi bir dengedir. Hepsi bir kolda icraya gelince sonuç alınıyor, kutu açılıyor. O manada bunların yan yana gelmesi çok zor. Çünkü çok parametre var. Onun için biraz zaman alıyor. 2'nci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat, sadece 6 saat. Dolayısıyla bunun şakası yok. İsrail bize tehdit mi, değil mi? Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca bir Türkiye devleti, 85 milyon vatandaşın hayatını şansa bırakır mı? Silahı var mı, var. Mühimmatı var mı, var. Mesafe var mı, var. Zaman hariç her şey var. Zamanlama meselesi. Yani olabilir. Buna bizim tabii ki hazır olmamız lazım"

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde gerçekleştirilen kılıçlı yemin sonrası teğmenlere yönelik disiplin sürecini değerlendiren Akar, "Biz her zaman şunu söyledik, her gittiğimiz yerde. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuk çerçevesinde, mevzuat çerçevesinde vazifesini şeffaf bir şekilde yapacak. Vazife, hukuk, şeffaflık; bizim iddiamız bu. Dolayısıyla bir mevzuat var. Bu mevzuat çerçevesinde birimler var; disiplin kurulları var, amirler var. Bu okullar, harp okulları rektöre bağlı. Bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşi dahilinde bakan, rektör, kurumlar olayla ilgili çalışıyor. Dolayısıyla bizim sükunet ile onların kararını beklememiz lazım. Teorik bölüme baktığımızda orada bir hareket var; ama bir de yer ve zaman meselesi var. Yani şimdi siz, herkes saygı duruşundayken İstiklal Marşı okusanız olur mu, olmaz" diye konuştu.

Hulusi Akar: İsrail bize kocaman bir tehdit
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Türkiye'miz için en büyük tehdit, meclisteki satılmışlardır vesselam...

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoguz:

sorarlar adam tehdit karşısında ne yaptınız sınırlar acıldı ticaret devam etti mayınlar temizlendi ülke göç ülkesi oldu vatan evlatları başka ülkelere gitmek zorunda kaldı hangı tehditten bahsediyorsun

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
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