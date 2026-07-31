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Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, Sudan'daki misyonunu yeniden açtı

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Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'ın başkenti Hartum'daki misyonunu yeniden açtı.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'ın başkenti Hartum'daki misyonunu yeniden açtı.

Hartum'da düzenlenen resmi açılış töreninde konuşan IGAD İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, misyonun Sudan ile diyalog, ortaklık ve sürdürülebilir işbirliği için platform görevi göreceğini belirtti.

Gebeyehu, "Bu, yalnızca bir misyonun yeniden açılması değil IGAD'ın barış, toparlanma, daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek için Sudan hükümeti ve halkının yanında durma konusundaki kararlılığının teyididir." ifadesini kullandı.

Sudan'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Ocak 2024'te askıya aldığı IGAD üyeliğine bu yıl yeniden dönmesinin ardından Hartum misyonu da tekrar faaliyete geçti.

Sudan ordusunun 2025'te Hartum'un kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle hükümet kurumları ve bazı uluslararası kuruluşlar başkente dönmeye başladı ancak kentin büyük bölümü savaşın yol açtığı hasarla mücadele ederken temel hizmetlerdeki aksaklıklar sürüyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu ve siyasi geçiş sürecine ilişkin anlaşmazlıkların ardından 15 Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.

Ordu, Hartum ile ülkenin kuzey ve doğusunun büyük bölümünü kontrol ederken HDK, Darfur'un geniş kesimlerinde varlığını sürdürüyor. Çatışmalar özellikle Kordofan bölgesinde devam ederken milyonlarca kişi yerinden edilmiş durumda.

Kaynak: AA
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