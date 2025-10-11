HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Ortak İnancımız Kardeşliğin Temelidir

HÜR Dava Partisi ( Hüdapar ) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bin yıllık kardeşliğin temeli ortak inancımızdır, bu İslam'dır. Bu temel sağlamdır ve kardeşliğin devamı da bu temelde olacaktır" dedi.

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) tarafından Selahaddin Eyyubi Camii Konferans Salonu'nda '10'uncu Alimler Buluşması' düzenlendi. Programa Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Yemen ve İran'dan akademisyenler ve din alimleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kürt meselesi, bir hak-hukuk meselesidir. Hukuk tesis edilemediği için tahakkuk edemeyen kardeşliğimiz zarar görmüştür. Bin yıllık kardeşliğin temeli ortak inancımızdır, bu İslam'dır. Bu temel sağlamdır ve kardeşliğin devamı da bu temelde olacaktır. Çözümün başka yerde aranması zaman kaybı ve çözümsüzlük getirir. Meselenin çözümsüz kalmasının sonucu ise emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba edilen nesiller ve ekonomik çöküntüdür" dedi.

