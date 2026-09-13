HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, Mardin'de partisinin il kongresine katıldı

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Mardin İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, Mardin'in her renkten, dilden, mezhepten ve inançtan insanların bir arada kardeşçe, huzur içinde yaşayabileceği bir kent olduğunu söyledi.

Buradaki birlikte yaşamın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Ramanlı, medeniyetin özüne dönüldükçe toplumdaki sorunların da azalacağını belirtti.

Faiz sisteminin üretimin ve ekonomik faaliyetlerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunan Ramanlı, "Bugün nasıl ki 'terör olmasaydı silaha harcanan paralar kaç hastane, kaç fabrika olurdu' diye hesap yapılıyorsa, benzerini ve daha fazlasını faiz için de söyleyebiliriz. Nasıl ki 'Terörsüz Türkiye' süreci var ve inşallah muvaffak olacağız, 'faizsiz Türkiye' sürecini de muhakkak surette başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongrede Abdulaziz Önen, HÜDA PAR Mardin İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA