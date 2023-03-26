HÜDA PAR 'özerklik' ve 'federasyon' mu istiyor? Parti Sözcüsü Ramanlı canlı yayında iddialara yanıt verdi

14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, partilerinin özerklik ve federasyon talebinde bulunduğuna yönelik iddialara yanıt verdi. HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, "Parti programımızı okuyan, Türkçesi yeterli düzeyde olan herkes, o parti programında özerklik, federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir. Kimse zahmet edip parti programımızı okumadığı için, sadece tezviratlar üzerinden yorum yapmayı tercih ediyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan ve 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR'ın Sözcüsü Serkan Ramanlı, partinin özerklik ve federasyon taleplerinde bulunduğu yönündeki iddialara katıldığı televizyon programında yanıt verdi.

"KİMSE ZAHMET EDİP PARTİ PROGRAMIMIZI OKUMUYOR"

Tezviratlar üzerinden yorum yapıldığını vurgulayan Ramanlı "Parti programımızı okuyan, Türkçesi yeterli düzeyde olan herkes, o parti programında özerklik, federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir. Ama ısrarla kimse zahmet edip parti programımızı okumadığı için, sadece tezviratlar üzerinden yorum yapmayı tercih ediyorlar." dedi.

"PARTİMİZİ KURDUĞUMUZ ZAMAN ÇÖZÜM SÜRECİNİN OLDUĞU BİR ZAMAN"

"Tartışılabilsin" söylemi ile "istiyoruz" ifadesi arasında keskin bir fark olduğunu dile getiren HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, şunları ifade etti; "Şimdi tartışılabilsin demek ayrıdır, istiyoruz demek ayrıdır. Herhalde Türkçesi olan herkes bunun farklı olduğunu anlayacaktır. Ama kimse mesela niçin bu cümleye parti programımızda yer verdiğimizi sanırım merak etmiyor. 'Özerklik veya federasyon talebi olmayan bir parti, niye bunun tartışılmasının önünü açar, parti programında yazar?' diye merak etmiyor. Partimizi kurduğumuz zaman, çözüm sürecinin olduğu bir zaman. O zaman örgütün silah bırakması gündemde ve sivil siyaset kanallarının açılması, meydanlarda, gazetelerde, siyasetçilerin dilinde bir slogana dönüşmüştü.

"BİRİLERİ FARKLI YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANMASINI İSTEYEBİLİR"

Biz de tam da o zamanın ruhuna uygun olarak dedik ki, birileri bu ülkede birlik ve bütünlüğü bozmadan ülke içerisinde farklı yönetim modellerinin uygulanmasını isteyebilirler. Bu kimseler, ellerine silah almaya ihtiyaç duymadan, bunları gelip tartışabilsinler. Bizimle tartışsınlar, tartışalım, olumlu yanlarını, olumsuz yanlarını, olabilirliğini tartışalım."

"HİÇBİR YÖNETİM MODELİ TABU OLARAK KİMSEYE DAYATILMASIN"

Serkan Ramanlı, HÜDA PAR olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istediklerini fakat özerklik ya da federasyon istedikleri anlamına gelmediğini vurguladı. Sözcü Ramanlı, şunları kaydetti: "Ama birileri bunu istiyorsa, serbestçe ifade edebilsin, tartışabilsin. Hiçbir yönetim modeli tabu olarak kimseye dayatılmasın. Bakın çok uzak olmayan bir geçmişte, 2017 yılında Parlamenter Sistemi değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Biri çıkıp 'Parlamenter Sistem tartışılamaz, kimse değiştirilmesini teklif dahi edemez' derse, biz halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl geçebilirdik?"