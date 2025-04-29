HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı'dan Sığınmacılar İçin Adalet Çağrısı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sığınmacılara karşı insan onuruna yaraşır muamelenin esirgenmemesi gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin davada açıklanan karara değinerek, faillere verilen cezaların "komik" denebilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Sığınmacıların zaman zaman ayrımcı muamelelere maruz kaldığını dile getiren Ramanlı, "Bu insanlar neticede bize bir umutla sığınmış. Bu insanlara yönelik her türlü ayrımcı ve ırkçı muamelenin gündemimizden artık çıkması gerekiyor." dedi.

Ramanlı, sığınmacıların kötü muamelelere tabi tutulmaması gerektiğini söyleyerek, "İnsan onuruna yaraşır ve bizim medeniyet değerlerimize uygun muameleleri bu insanlardan esirgemememiz gerekiyor." diye konuştu.

Sığınmacıların, geldikleri ülkelerde güvenli bir şekilde yaşayabilecek bir ortam olması durumunda zaten gönüllü olarak döneceklerini kaydeden Ramanlı, "Mültecilere kötü muamelede bulunan, canlarına kasteden ya da işkence yapan faillere de artık bu cezasızlık algısından kurtularak gerekli cezaların verilmesi hususunda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini buradan ifade ediyorum." şeklinde konuştu.