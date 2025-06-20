HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Gazze'nin Yanındayız

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Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı durarak, 'Malımızla, canımızla, kanımızla Gazze ve mazlumların yanında olacağız' dedi. Uluslararası destek için çağrıda bulundu.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını her platformda protesto etmeye devam edeceklerini belirterek, "Malımızla, canımızla, kanımızla Gazze'nin, Kudüs'ün ve her daim mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olacağız." dedi.

Dinç, Meclis'te, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Gazze'de yaşanan soykırıma, insanlık dramına ve açlığa dikkati çekmek amacıyla Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılan aktivistlerle basın toplantısı düzenledi.

Yürüyüşe farklı ülkelerden ve etnik gruplardan katılım olduğunu anlatan Dinç, "Vicdan, merhamet ve insanlık için yürüyüşe katılan insanların ortak amacı, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Gazze'deki soykırımın durması ve mazlumlara insani yardımların ulaşmasıydı. Biz de bu kardeşlerimize destek verdik. Çağrımızı yineliyoruz: Küresel vicdan yürüyüşü, çığ gibi büyümeli. Dünyanın farklı ülkelerinden herkes destek vermeli. İnsanlarla birlikte parlamenterler bunu desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını her platformda protesto etmeye devam edeceklerini bildiren Dinç, "Malımızla, canımızla, kanımızla Gazze'nin, Kudüs'ün ve her daim mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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