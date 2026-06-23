Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, kadın ve aileye yönelik düzenlemelerin toplumsal değerlerle uyumlu olmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, kadın ve aileye yönelik hukuki düzenlemelerin toplumsal değerlere uygun olması gerektiğini belirterek, BM Kadın Ülke Ofisi anlaşmasının Meclis'te kabul edilmemesini talep etti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenlemenin toplumsal değerlere tam uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, Meclis'in toplumsal değerlere uymayan teklifleri kabul etmemesi ve yasalaştırmaması gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Birleşmiş Milletler Kadın Ülke Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine geldiğine işaret eden Demir, ilgili birimin kuruluş amacının üye ülkelerde "biyolojik cinsiyetin inkarı, cinsiyetsizleştirme ve sapıklığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmek" olduğunu iddia etti.

Kadını medeniyetin ve geleceğin baş mimarı gördüklerini, ailenin ve neslin korunmasını da toplumsal beka meselesi olarak değerlendirdiklerini bildiren Demir, "Bu doğrultuda kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenleme, politika ve projenin medeniyet tasavvurumuza, inanç dünyamıza ve toplumsal değerlerimize tam uyum sağlaması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmemesini talep eden Demir, "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuğun katledildiği bir soykırıma seyirci kalan Birleşmiş Milletlerin kadın hakları konusundaki söylemlerinin inandırıcılığını yitirdiği apaçık ortadadır. Böyle bir Birleşmiş Milletlerin kamuoyunun bu haklı hassasiyetini göz önünde bulundurarak toplumumuza faydalı bir şey getireceğine biz asla inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi