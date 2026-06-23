HÜDA PAR'lı Demir, kadın ve aileye yönelik düzenlemelerin toplumsal değerlerle uyumlu olmasını istedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenlemenin toplumsal değerlere tam uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, Meclis'in toplumsal değerlere uymayan teklifleri kabul etmemesi ve yasalaştırmaması gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Birleşmiş Milletler Kadın Ülke Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine geldiğine işaret eden Demir, ilgili birimin kuruluş amacının üye ülkelerde "biyolojik cinsiyetin inkarı, cinsiyetsizleştirme ve sapıklığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmek" olduğunu iddia etti.

Kadını medeniyetin ve geleceğin baş mimarı gördüklerini, ailenin ve neslin korunmasını da toplumsal beka meselesi olarak değerlendirdiklerini bildiren Demir, "Bu doğrultuda kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenleme, politika ve projenin medeniyet tasavvurumuza, inanç dünyamıza ve toplumsal değerlerimize tam uyum sağlaması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmemesini talep eden Demir, "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuğun katledildiği bir soykırıma seyirci kalan Birleşmiş Milletlerin kadın hakları konusundaki söylemlerinin inandırıcılığını yitirdiği apaçık ortadadır. Böyle bir Birleşmiş Milletlerin kamuoyunun bu haklı hassasiyetini göz önünde bulundurarak toplumumuza faydalı bir şey getireceğine biz asla inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.