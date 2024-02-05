HÜDA PAR Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Dönmezer kimdir?

İLKER DÖNMEZER KİMDİR ?

İlker Dönmezer, 1975 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra Gaziantep Meslek Yüksekokulu'ndan Elektrik Teknikerliği diplomasını aldı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli idari görevlerde bulunan Dönmezer, aynı zamanda otomotiv sektöründe ticaret yapmaktadır. Evli olan ve üç çocuk babası olan Dönmezer, Malatya'da köklü bir geçmişe sahiptir.

Siyasi kariyerine HÜDAPAR Malatya İl Başkanlığı ile adım atan İlker Dönmezer, 2014 yılından bu yana il başkanlığı görevini sürdürmektedir. HÜDAPAR çatısı altında aktif olarak siyaset yapmaya devam eden Dönmezer, 2024 yerel seçimlerinde HÜDAPAR tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.