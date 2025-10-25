Haberler

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu, Meclis'teki Komisyona Destek Verecek

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu, Meclis'teki Komisyona Destek Verecek
HÜR Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da katıldığı çalıştayda Milli Dayanışma Komisyonu'na destek vereceklerini belirtti. Komisyonun toplantılarını ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da katıldığı çalıştayda, "Meclis'te Milli Dayanışma Komisyonu'na elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da Uygulama Oteli'nde partisi tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Yapıcıoğlu, Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Komisyonun çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Komisyonun 51 üyesi var. Bu üyelerden birisi de benim. Şimdiye kadar 15 toplantı yaptık. 130 üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ya da siyasi kimliği olan insanlar, bu meseleyle ilgili olanlar dinlendi ve belli bir noktaya geldik. Komisyonun kurulmuş olması bile başlı başına önemlidir. Meclis'in çatısı altında böyle bir komisyonun kurulmuş olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle bunu atfettiğimiz önemden dolayı bizzat genel başkan sıfatıyla ben, partimi ve arkadaşlarımı orada temsil etmek üzere o komisyon çalışmalarının tamamına katıldım. İnşallah elimizden gelen katkıyı da sunacağız. Komisyon çalışmaları önemlidir" diye konuştu.

Herkesin bu konuda elini taşın altına koyup çözüme katkı sunmasının zorunluluk olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "İnşallah ben bu sefer çözüme biraz daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
