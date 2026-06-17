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HÜDA PAR'lı Demir, çetelerin sosyal medyadaki görüntülerinin "özenme" tehlikesi oluşturduğunu söyledi

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HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, suç örgütlerinin sosyal medyada lüks hayatlarını sergileyerek gençleri özendirdiğini ve suça sürüklediğini belirterek, tedbirlerin artırılmasını istedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, suç örgütlerinin sosyal medyadaki görüntülerine ilişkin, "Dijital platformdaki bu görünürlük suça eğilimli gençler için tehlikeli bir özenme furyası oluşturmaktadır. Gençlerimiz, çocuklarımız maalesef bunlara özenerek bu tür çetelere ulaşabilmekte, suç makinesi haline gelebilmektedir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, suç örgütlerine karşı tedbirlerin artırılmasını istedi.

Bu örgütlerin gizlenmek yerine silahlarını ve lüks içinde görünen hayatlarını sosyal medyadan sergilediğini anlatan Demir, "Sosyal medyayı belli bir faaliyet ve yayılma alanına, reklam sahasına dönüştürmüş durumdalar. Dijital platformdaki bu görünürlük suça eğilimli gençler için tehlikeli bir özenme furyası oluşturmaktadır. Gençlerimiz, çocuklarımız maalesef bunlara özenerek bu tür çetelere ulaşabilmekte, suç makinesi haline gelebilmektedir. Büyük suç örgütleri dijital platformlar üzerinden gençlere kolayca ulaşarak kendi adlarına tetikçilik, kuryelik veya uyuşturucu satıcılığı yaptırabilmektedir." diye konuştu.

HÜDA PAR'lı Demir, son yıllarda Diyarbakır'da çok yaygınlaşan bu durumdan dolayı insanların ve esnafın can güvenliğinin bulunmadığını savunarak, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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