HÜDA Par'lı Demir, sahipsiz köpeklerin kamu güvenliği sorunu olduğunu söyledi

HÜDA Par Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, sahipsiz köpek sorununun ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu haline geldiğini belirterek, konuya ilişkin sosyal politikaların yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen yağmur ve fırtına nedeniyle çok ciddi maddi zararların meydana geldiğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin yaralandığını vurgulayarak, vefat eden vatandaş için Allah'tan rahmet ve yarılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinin yeniden gündeme geldiğini anımsatan Demir, soruşturmanın eksik ve yönlendirmelere açık şekilde yürütüldüğünü dosyanın yeniden ele alınması ve yargılamanın yenilenmesi gerektiğini savundu.

Başıboş köpek konusunun ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu haline geldiğini kaydeden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuyla ilgili yetersiz sosyal politikalar, denetim eksiklikleri ve kurumsal koordinasyon zaafları her geçen gün yeni canların yitirilmesine sebebiyet vermektedir. Belediyelerin kendi sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmemesi, denetim mekanizmalarının zayıflığı ve altyapı eksiklikleri, birkaç gün önce Van'da 2 çocuğumuzun köpek saldırısına uğraması ve bu saldırıda henüz 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un can vermesi gibi acı olaylara zemin hazırlamaktadır. Önleyici ve koruyucu tedbirler ivedilikle güçlendirilmelidir. Riskli bölgelerde etkin kontrol mekanizmaları kurulmalı, sahipsiz hayvan popülasyonu sistemli biçimde izlenmelidir."