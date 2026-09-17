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HÜDA PAR'lı Demir, Muş'un tarım ve hayvancılıkta desteklenmesini istedi

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Muş'un tarım ve hayvancılıkta desteklenmesi ve teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Muş'un tarım ve hayvancılıkta desteklenmesi ve teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bir hafta önce Muş'a gerçekleştirdikleri ziyarette çeşitli incelemelerde bulunduklarını ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktardı.

Kentin yatırım ve altyapı eksiklikleri nedeniyle göç verdiğini savunan Demir, sahip olduğu potansiyele rağmen şehre gerekli ilginin gösterilmediğini ileri sürdü.

Demir, kentin sağlık altyapısında da eksiklik bulunduğunu, hastaların bazı tedaviler için çevre illere sevk edildiğini anlattı. Bu durumun ciddi bir mağduriyete neden olduğunu kaydeden Demir, "Dolayısıyla Muş'un ivedi bir şekilde her şeyden önce tam donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var." dedi.

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle şehirde tarım ve hayvancılığın durma noktasına geldiğini ileri süren Demir, "Muş ilimizin tarım ve hayvancılık noktasında pozitif bir ayrımcılıkla sahiplenilmesi, desteklenmesi, teşviklerin artırılması ve insanların memleketlerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmalarının sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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