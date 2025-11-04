Haberler

HÜDA PAR İle Faiz Ekonomisine Karşı Üretim Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili olarak, devlet bütçesinin önemli bir kısmının faiz giderlerine ayrıldığını ifade etti ve üretimin esas alındığı adaletli bir ekonomik düzenin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin, "Faiz ekonomisinin değil, üretimin ve üretilen değerlerin adaletli paylaşımın esas alındığı ekonomik düzenin inşası zorunludur." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini hatırlattı.

Bütçedeki gelirlerin yaklaşık yüzde 15'inin faiz giderleri için kullanılacağını ifade eden Ramanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletin harcadığı her 100 liranın 15 lirası faize, faiz lobisine, faiz baronlarına gitti, gidiyor. Bütçenin neredeyse yüzde 15'i üretim yerine faize ayrılacak. Devlet, gelirinin önemli kısmını borç faizine harcarken, vergi yükü yine sabit gelirli vatandaşın omuzuna yüklenmektedir. Faiz ekonomisinin değil, üretimin ve üretilen değerlerin adaletli paylaşımın esas alındığı ekonomik bir düzenin inşası zorunludur."

Son dönemde yolsuzluk, rüşvet ve çeteleşme olaylarının kamuoyuna yansıdığını, toplumun adalet duygusu ile devlete olan güvenin derinden sarsıldığını dile getiren Ramanlı, mevcut mevzuat ve uygulamaların yozlaşmayı önlemekte yetersiz kaldığını savundu.

Ramanlı, çocuk ve gençlerin sosyal medyanın zararlarından korunması için ilgili içeriklerin denetlenmesi ve seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı derslerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.