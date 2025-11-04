HÜDA PAR İle Faiz Ekonomisine Karşı Üretim Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin, "Faiz ekonomisinin değil, üretimin ve üretilen değerlerin adaletli paylaşımın esas alındığı ekonomik düzenin inşası zorunludur." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini hatırlattı.

Bütçedeki gelirlerin yaklaşık yüzde 15'inin faiz giderleri için kullanılacağını ifade eden Ramanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletin harcadığı her 100 liranın 15 lirası faize, faiz lobisine, faiz baronlarına gitti, gidiyor. Bütçenin neredeyse yüzde 15'i üretim yerine faize ayrılacak. Devlet, gelirinin önemli kısmını borç faizine harcarken, vergi yükü yine sabit gelirli vatandaşın omuzuna yüklenmektedir. Faiz ekonomisinin değil, üretimin ve üretilen değerlerin adaletli paylaşımın esas alındığı ekonomik bir düzenin inşası zorunludur."

Son dönemde yolsuzluk, rüşvet ve çeteleşme olaylarının kamuoyuna yansıdığını, toplumun adalet duygusu ile devlete olan güvenin derinden sarsıldığını dile getiren Ramanlı, mevcut mevzuat ve uygulamaların yozlaşmayı önlemekte yetersiz kaldığını savundu.

Ramanlı, çocuk ve gençlerin sosyal medyanın zararlarından korunması için ilgili içeriklerin denetlenmesi ve seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı derslerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.